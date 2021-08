Jeu – Jeunes enquêteurs « Le grimoire de Martin Lenchanteur » Quintin, 11 août 2021, Quintin.

Jeu – Jeunes enquêteurs « Le grimoire de Martin Lenchanteur » 2021-08-11 – 2021-08-11 Impasse de la Pompe Château de Quintin

Quintin Côtes d’Armor

Après plusieurs mois sans public, les portes du château s’ouvrent à nouveau ! Mais alors que cette journée de réouverture semblait parfaite et que de nombreux visiteurs se promenaient dans le château, l’alarme retentit ! Des personnes se sont introduites dans le grenier pour y voler une pièce importante de la collection : le grimoire de Martin Lenchanteur ! Il était le dernier druide de Quintin et ce livre était l’un des seuls objets qu’il nous restait de lui… Par chance, les voleurs n’ont pas pu s’enfuir bien loin et on pense qu’ils ont caché le livre dans le parc du château.

Nous cherchons des volontaires pour nous aider à mener l’enquête ? Serez-vous de la partie ?

info@chateaudequintin.fr +33 6 88 96 09 75 https://www.chateaudequintin.fr/

