Jeu-Jardine Quai des arts • Médiathèque, 20 avril 2022, Cugnaux.

Jeu-Jardine

Quai des arts • Médiathèque, le mercredi 20 avril à 02:00

La médiathèque et la ludothèque vous invitent à participer à des ateliers et des jeux ludiques autour de la thématique des plantes et du jardinage. Venez nombreux, on attend les petits jardiniers en herbe ! Public à partir de 3 ans

La médiathèque et la ludothèque vous invitent à participer à des ateliers et des jeux ludiques autour de la thématique des plantes et du jardinage. Venez nombreux, on attend les […]

Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Cugnaux Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T02:00:00 2022-04-20T01:59:00