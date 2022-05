Jeu grandeur nature “Wanted!”, 8 juillet 2022, .

Jeu grandeur nature “Wanted!”

2022-07-08 09:00:00 – 2022-07-08 16:00:00

23 EUR 23 Une journée à vélo et en bateau pour boucler l’enquête !

Enigmes, secrets, épreuves, il vous faudra suivre la trace et percer les mystères des « habitants » insolites des bords de Loire.

Vélo 30 km (location possible) et bateau environ 1h.

©maisondeloireducher

dernière mise à jour : 2022-05-04 par