JEU GRANDEUR NATURE

2022-08-17 – 2022-08-17 « C'hoarioù Bro Gwenrann » – Jeux du Pays Guérandais – ce sont des jeux en bois, grandeur nature, de Bretagne ou du Monde. Née en 2012, il propose l'animation à thème, la fabrication, la création, la conception des jeux en bois, d'adresse, de société ou de plateau, de Bretagne ou du Monde. Découvrez des jeux de boules, quilles, palets et des jeux de plateau, pour le plaisir de tous. Chaque mercredi soir un foodtruck sera installé afin de proposer une petite restauration et vous faire profiter pleinement des animations proposées dans ce cadre unique.

