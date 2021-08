Marignier Ancienne usine du giffre - Ecole du Giffre Haute-Savoie, Marignier Jeu Géocaching patrimonial ” Souviens toi” Ancienne usine du giffre – Ecole du Giffre Marignier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne usine du giffre – Ecole du Giffre

Le Jeu géocaching “Souviens-toi”‘ est un jeu de 7 caches dissimulés sur le site de l’ancienne Usine du Giffre à Marignier. Le but est de trouver les caches, résoudre les énigmes et découvrir ses trésors ! Le Géocaching démarre au parking de l’école du Giffre

Téléchargez l’application Géocaching

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Faucigny Glières vous met au défi de réaliser le Jeu géocaching Souviens toi !

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T19:00:00

Ancienne usine du giffre - Ecole du Giffre
Ancienne usine du giffre 74970 Marignier