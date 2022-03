Jeu Géocaching Musée de l’Hydraviation Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Musée de l'Hydraviation, le samedi 14 mai à 19:30

Le Jeu Géocaching a été conçu pour permettre aux jeunes visiteurs de découvrir en famille et d’une façon ludique l’exposition permanente et temporaire sur la photographie aéronautique. Ils repartiront avec un petit cadeau souvenir de cette visite nocturne. Un Jeu Géocaching qui s’adresse aux familles avec des enfants de 6 à 12 ans. Musée de l’Hydraviation 332, rue Louis Breguet 40600 Biscarrosse Biscarrosse Landes

