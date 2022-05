Jeu familial : Lupin dans la ville Le Havre, 21 mai 2022, Le Havre.

Jeu familial : Lupin dans la ville Le Havre

2022-05-21 – 2022-05-21

Le Havre Seine-Maritime

Le jeu d’énigmes familial arrive au Havre avec un scénario inédit qui oppose Arsène Lupin au grand Mage Cagliostro !

Choisissez votre camp et vivez une aventure exaltante, parsemée d’embûches, que vous résoudrez grâce à vos talents de déduction et de coopération.

Parcourez la ville et relevez des défis d’observation, de logique et de dextérité.

Cet escape game géant vous permettra de découvrir la ville de manière ludique en famille ou entre amis.

Présentation : Regroupez-vous en équipe de trois à cinq joueurs et joueuses, partez à l’aventure avec votre smartphone et votre livret de jeu et résolvez les énigmes dispersées dans le centre-ville. Vous devrez choisir votre camp : Arsène Lupin ou le Mage Cagliostro.

Scénario : Le fameux cambrioleur affronte le flamboyant Mage Cagliostro pendant le carnaval. Lupin, caché derrière son masque, parviendra-t-il à subtiliser l’énorme rubis du roi de l’illusion ? Rejoindrez-vous le célèbre gentleman pour l’assister dans son méfait ? Ou vivrez-vous cette aventure dans la peau du grand Magicien Cagliostro, toujours en quête de notoriété ?

Rendez-vous le 21 mai au Havre !

evenement@creanim.net https://lupin.creanim.net/

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-05-09 par