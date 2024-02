Jeu faites-vos jeux, version longue Scherwiller, jeudi 28 mars 2024.

Jeu faites-vos jeux, version longue Scherwiller Bas-Rhin

Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Hervé Noma, un passionné. Avec un entracte pour les grignotages tirés du sac et mis en commun. Avec la participation de Scherwil’lecteurs. Pour tout public.

Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Hervé Noma, un passionné. Avec un entracte pour les grignotages tirés du sac et mis en commun. Avec la participation de Scherwil’lecteurs. Pour tout public.0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 18:30:00

fin : 2024-03-28 21:30:00

8 place Foch

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est bibliotheque-scherwiller@mediatheque-selestat.net

L’événement Jeu faites-vos jeux, version longue Scherwiller a été mis à jour le 2024-02-09 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme