Jeu « être enfant au temps des gallo-romains » Maison pour Tous 85 Rue du Bourg Aiffres

2022-04-02 14:30:00 – 2022-04-02 16:00:00

2022-04-02 14:30:00 – 2022-04-02 16:00:00 Maison pour Tous 85 Rue du Bourg

Jeu « être enfant au temps des gallo-romains ». C'est un atelier de découverte de la vie d'un enfant gallo-romain et de la civilisation gallo-romaine sous forme de jeu de société. Atelier proposé par l'association Escale patrimoine pour les enfants de 7 à 12 ans. Tous les ateliers se déroulent à la Maison pour Tous d'Aiffres. Tarif : 6 €. Inscription et renseignements auprès d'Alexandra Rompillon-Jouarre au 06 65 73 80 03 ou par mail à escale.patrimoine@gmail.com.

Maison pour Tous 85 Rue du Bourg Aiffres

