JEU ET RÉALISATION D’APRÈS LA CERISAIE ET FACE AU MUR Théâtre Paul Scarron Le Mans, samedi 17 février 2024.

Reprsésentation des travaux des élèves en Cycle II.2 et III, de la classe d’Art Dramatique du Conservatoire du Mans !

Rendez-vous le 17 février pour découvrir les travaux des élèves en Cycle II.2 et III, de la classe d'Art Dramatique du Conservatoire du Mans !

« À l’aube d’un empire féodal qui renouvelle ses cartes politiques et sociales au cours du XXe siècle, la cerisaie est un refuge de beauté… »

Découvrez en première partie, de courtes scènes et situations extraites de la pièce La Cerisaie d’Anton Tchekhov, interprétées par les élèves de Cycle II.2.

Suivi en seconde partie par une réalisation des élèves de Cycle III inspirée de Face au Mur de Martin Crimp.

« Eh bien, naturellement, qu’il y a des bougies, des boîtes d’allumettes, des figues fraîches, des générateurs et des barils de pétrole. Mais il y a aussi une étagère remplie de chênes, et une autre où une pinède borde un lac de montagne. Si on presse un bouton caché, un tiroir secret s’ouvre d’un coup dedans, il y a l’île de Manhattan… »

CII.2 Atelier Jeu

Lucie AVON, Awenn BENALIA-KERMAGORET, Timothé BEURAERT, Célia

DELAPLANCHE, Marion DELHOMMEAU, Lisis DUCHEMIN LAMOUR, Milan FERDONNET

Djamel FERMIGIER-DUMORTIER, Léon FRANCISCI, Marie GAUFRETEAU, Lucie POINTURIERGIER

CIII Atelier de réalisation

Léa FERNANDES, Mathias LABROSSE, Clément LARUE, Louis ORVAIN, Linde SCHEY

Ateliers dirigés par Alain Meneust

Tout public durée 1h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17 20:00:00

Théâtre Paul Scarron 8 Place des Jacobins

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

