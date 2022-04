Jeu : Enquêt’Game Musée de Lodève, 14 mai 2022 20:15, Lodève.

Nuit des musées Jeu : Enquêt’Game Musée de Lodève Samedi 14 mai, 18h00, 20h15 Entrée et animation gratuite à partir de 18h, sous inscription

Arrête-le si tu peux !

Vous aimez les Escape Game ? Vous allez adorer ce nouveau concept d’ ”Enquêt’ Game” : mêlant jeu de rôles et énigmes.

L’alarme du musée s’est déclenchée : une sculpture a disparu. Les portes du musée se sont refermées avec tous ses occupants à l’intérieur. Le temps de l’enquête, vous voilà dans la peau d’un détective, d’une guide ou encore d’une journaliste. Le voleur est forcément parmi vous… Saurez-vous coopérer avec les autres participants et le retrouver avant qu’il ne parvienne à s’enfuir avec l’œuvre?”

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Free entrance and entertainment from 18h, under registration Saturday 14 May, 18:00, 20:15

La alarma del museo se activó: una escultura desapareció. Las puertas del museo se cerraron con todos sus ocupantes dentro. En el momento de la investigación, te encuentras en la piel de un detective, de una guía o incluso de una periodista. El ladrón está forzosamente entre vosotros… ¿Podrá cooperar con los otros participantes y encontrarlo antes de que pueda escapar con la obra?”

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Entrada y animación gratuita a partir de las 18:00, bajo inscripción Sábado 14 mayo, 18:00, 20:15

Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie 34700 Lodève Occitanie