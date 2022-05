Jeu : Enquêt’Game Musée de Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

Jeu : Enquêt’Game Musée de Lodève, 14 mai 2022, Lodève. Jeu : Enquêt’Game

le samedi 14 mai à Musée de Lodève

L’alarme du musée s’est déclenchée : une sculpture a disparu. Les portes du musée se sont refermées avec tous ses occupants à l’intérieur. Le temps de l’enquête, vous voilà dans la peau d’un détective, d’une guide ou encore d’une journaliste. Le voleur est forcément parmi vous… Saurez-vous coopérer avec les autres participants et le retrouver avant qu’il ne parvienne à s’enfuir avec l’œuvre?” _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée et animation gratuite à partir de 18h, sous inscription

Arrête-le si tu peux ! Vous aimez les Escape Game ? Vous allez adorer ce nouveau concept d’ ”Enquêt’ Game” : mêlant jeu de rôles et énigmes. Musée de Lodève Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie Lodève Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-14T20:15:00 2022-05-14T21:15:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Musée de Lodève Adresse Hôtel du Cardinal de Fleury square Georges Auric, Lodève, Hérault, Occitanie Ville Lodève lieuville Musée de Lodève Lodève Departement Hérault

Musée de Lodève Lodève Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lodeve/

Jeu : Enquêt’Game Musée de Lodève 2022-05-14 was last modified: by Jeu : Enquêt’Game Musée de Lodève Musée de Lodève 14 mai 2022 Lodève Musée de Lodève Lodève

Lodève Hérault