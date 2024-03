Jeu enquête policière avec les Archi Kurieux Cidrerie Kerné Pouldreuzic, jeudi 25 avril 2024.

Jeu enquête policière avec les Archi Kurieux Cidrerie Kerné Pouldreuzic Finistère

En Famille !

Entre la cidrerie et les vergers, enquêtez autour de la mystérieuse disparition du grimoire de recettes de la cidrerie Kerné. Alors qu’il s’apprêtait à aller travailler à la cave, Yannick se rend compte que son grimoire de recettes a disparu. Qui est l’auteur de ce vol ? A vous de le découvrir !

Accessible pour les enfants à partir de 8 ans. Les enfants doivent toujours être accompagnés d’un adulte.

Départ entre 14h30 et 15h30. Durée de l’animation entre 1h30 et 2h.

Inscription sur le site https://www.cidre-kerne.bzh/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:30:00

fin : 2024-04-25 15:30:00

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne contact@cidre-kerne.fr

L’événement Jeu enquête policière avec les Archi Kurieux Pouldreuzic a été mis à jour le 2024-03-15 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN