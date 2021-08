Paris Cinémathèque française Paris Jeu-enquête au Musée Méliès Cinémathèque française Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cinémathèque française

Jeu-enquête : Venez mener l’enquête dans le Musée Méliès pour percer le secret du Professeur Barbenfouillis et retrouver la bague en pierre de Lune de la Princesse Azurine ! Pour les enfants à partir de 7 ans.

Gratuit dans la limite des places disponibles réservation obligatoire à partir du 6 sept sur www.cinematheque.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

