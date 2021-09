Saint-Laurent-du-Maroni Bibliothèque Icek Baron Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni Jeu en plein air Bibliothèque Icek Baron Saint-Laurent-du-Maroni Catégories d’évènement: Guyane

Bibliothèque Icek Baron, le vendredi 17 septembre à 09:00 sur inscription

La bibliothèque municipale Icek BARON vous propose une animation en plein air avec des lots éducatifs à gagner. Bibliothèque Icek Baron Bibliothèque Icek Baron, Camp de la Transportation, 97320 Saint-Laurent du Maroni, Guyane Française Saint-Laurent-du-Maroni Guyane

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T11:00:00

