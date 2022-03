Jeu en famille Parc de la schappe Briançon Catégories d’évènement: Briançon

Hautes-Alpes

Jeu en famille Parc de la schappe, 5 juin 2022, Briançon. Jeu en famille

le dimanche 5 juin à Parc de la schappe

“Etes-vous prêt à tester vos connaissances sur le climat, la nature et le patrimoine qui vous entoure? Ce jeu, pleins de péripéties, est à découvrir en famille ou entre amis. Créez vous équipes ou jouez en solitaire et tenter de répondre à un maximum de questions pour remporter la partie!”

Sur réservation, limité à 20 places par session de jeu (2 sessions)

Découvrez en vous amusant les interactions entre nature, climat et patrimoine. Parc de la schappe Quartier de Sainte-Catherine Entrée ancienne usine, Briançon, Hautes Alpes, Provence-Alpes-Côte d’azur Briançon Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Briançon, Hautes-Alpes Autres Lieu Parc de la schappe Adresse Quartier de Sainte-Catherine Entrée ancienne usine, Briançon, Hautes Alpes, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Briançon lieuville Parc de la schappe Briançon Departement Hautes-Alpes

Parc de la schappe Briançon Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briancon/

Jeu en famille Parc de la schappe 2022-06-05 was last modified: by Jeu en famille Parc de la schappe Parc de la schappe 5 juin 2022 Briançon Parc de la schappe Briançon

Briançon Hautes-Alpes