### Participez au jeu de plateau en famille : les Aventuriers du Rail de Ré ! Nous sommes en 1898, le train fait son apparition sur l’île de Ré. Au départ de Rivedoux, quelle équipe sera la première à atteindre le village des Portes en Ré grâce au train ? Faites avancer vos wagons, mais attention aux accidents, aux pannes et aux retards ! Un jeu de piste en famille à la découverte du patrimoine ferroviaire et des collections du musée.

Gratuit. Réservation obligatoire. A partir de 5 ans. 5 personnes max/équipe.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

