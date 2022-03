Jeu du tri (zéro déchet, compostage) – Boulogne-Billancourt Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine

Maison de la Planète, le samedi 26 mars à 14:00

Maison de la Planète, le samedi 26 mars à 14:00

Atelier gratuit pour la famille, réalisé par les éco-animateurs du Syctom pour la Maison de la Nature et de l’Arbre GPSO. _**Rendez-vous à la Maison de la Planète – 72 allée du Forum**_

Atelier gratuit en accès libre.

Testez vos connaissances grâce au jeu du tri. L’occasion également d’aborder la démarche zéro déchet et le compostage. Maison de la Planète 72 allée du Forum Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Rives de Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T17:30:00

