Venez jouer et découvrir les œuvres d’art du quartier de Saint-Bonnet à Villefontaine. Une autre façon de voir ce quartier. Récupérez votre livret de jeu devant le lycée ! Livret adulte et livret enfant ! À partager en famille ou entre amis !

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

