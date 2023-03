Jeu d’orientation nocturne Zomby Night Domaine Arc-en-Ciel Mont-sous-Vaudrey Mont-sous-Vaudrey Catégories d’Évènement: Jura

2023-05-05 – 2023-05-07

Jura Mont-sous-Vaudrey En famille, entre collègues ou entre amis, venez participer à la ZOMBY NIGHT, un jeu d’orientation nocturne en territoire Zombies, le premier en Bourgogne-Franche-Comté. Vous choisirez d’être Zombie ou survivant! A partir de 17 ans. Buvette et petite restauration sur place.

Réservation obligatoire en ligne sur le site de Zomby Night. https://www.zombynight.com/ Domaine Arc-en-Ciel 2, rue Léon Guignard Mont-sous-Vaudrey

