Jeu Dit Papote : choix des jeux, quels enjeux ? Espace Michel Serres, 4 mai 2022, Bassens.

Espace Michel Serres, le mercredi 4 mai à 18:30

Mercredi 4 mai à 18h30, la ludothèque de Bassens accueille Anne-Solène (psychologue) pour discuter avec les parents dans un cadre décontracté et bienveillant des jeux de leurs enfants. C’est une action gratuite et sur inscription, tous les parents peuvent participer (adhérent ou non). Et pour ceux qui hésitent encore, il y aura des jus de fruit et de quoi grignoter ! Ludothèque “O fil du jeu” Espace Michel Serres 1 rue Lafayette Équipement culturel et lieu de partage accessible à toutes les Bassenaises et tous les Bassenais, grands et petits. Venez découvrir sur place et ou emprunter de nombreux jeux et jouets. [En savoir [+]](https://www.ludothequeofildujeu.org/)

gratuit, sur inscription

Discussion autour des jeux et du choix des jeux pour les enfants

Espace Michel Serres 1 rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde



2022-05-04T18:30:00 2022-05-04T20:00:00