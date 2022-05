Jeu “différences et ressemblances” à la Villa Majorelle Villa majorelle, 14 mai 2022 20:00, Nancy.

Nuit des musées Jeu “différences et ressemblances” à la Villa Majorelle Villa majorelle Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre, sur réservation via la billetterie en ligne : https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/billetterie

Saurez-vous trouver les différences et les ressemblances entre la Villa Majorelle en 1902 et la Villa Majorelle en 2022 ? 120 ans les séparent et pourtant …

La villa Majorelle ouvre ses portes pour découvrir un lieu hors du commun et revivre pour quelques heures dans l’atmosphère d’une maison 1900.

Free admission, by reservation via online ticketing: [https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/en-FR/billetterie](https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/billetterie) Saturday 14 May, 20:00

Villa Majorelle opens its doors to discover an extraordinary place and relive for a few hours in the atmosphere of a house 1900.

Entrada libre, previa reserva a través de la taquilla en línea: [https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/taquilla](https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/billetterie) Sábado 14 mayo, 20:00

1 rue Louis-Majorelle, Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est 54000 Nancy Grand Est