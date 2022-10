Jeu d’Halloween en centre ville Eymoutiers Eymoutiers EymoutiersEymoutiers Catégories d’évènement: Eymoutiers Eymoutiers

Haute-Vienne Eymoutiers Haute-Vienne Eymoutiers Rdv de 15h à 18h, sous la halle de la bibliothèque. Gratuit. Rens : 05 55 69 27 81 Chasse aux araignées pour les enfants dans le centre d’Eymoutiers : Venez sauver vos commerçants d’une invasion d’araignées! Les enfants doivent se rendre sous la halle de la bibliothèque entre 15h et 16h30 pour récupérer le bulletin de participation, et partir à la recherche des araignées (avec un point de couleur sur le dos), cachées dans les vitrines des commerces. Ils devront les noter sur le bulletin, qui comportera autant de lignes que de commerces participants. Il faudra ensuite le rapporter sous la bibliothèque, et là un goûter leur sera servi. Equipement personnel nécessaire : un stylo. Tous les renseignements à retrouver sur notre page Facebook : Cœur de ville Eymoutiers Artisans et Commerçants. Eymoutiers Eymoutiers

