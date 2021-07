Flagey Flagey Doubs, Flagey Jeu d’exploration « Les secrets de la Ferme Courbet » Flagey Flagey Catégories d’évènement: Doubs

Jeu d’exploration « Les secrets de la Ferme Courbet » Flagey, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Flagey. Jeu d’exploration « Les secrets de la Ferme Courbet » 2021-07-11 – 2021-07-11 Ferme Courbet 28 Grande rue

Cachés dans son jardin, dispersés dans son verger, dissimulés dans son Café de Juliette, venez découvrir les secrets de la Ferme Courbet grâce à un jeu d'exploration unique. Résolvez les énigmes en famille et découvrez de façon ludique tous les secrets de la Ferme familiale des Courbet. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Informations et réservation obligatoire.

