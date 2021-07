Paris Musée de l'Homme Paris Jeu Devine quoi ? Musée de l’Homme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jeu Devine quoi ? Musée de l’Homme, 18 septembre 2021, Paris. Jeu Devine quoi ?

Musée de l’Homme, le samedi 18 septembre à 10:00 Accès libre. Rendez-vous dans l’atrium, au 1er étage du Musée.

Jouez en famille et découvrez les collections de Musée de l’Homme. Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de l'Homme Adresse 17 place du Trocadéro 75016 Paris Ville Paris lieuville Musée de l'Homme Paris