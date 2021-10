Mulhouse Mulhouse 68200, Mulhouse Jeu d’évasion Le Jardin des Epreuves au Musée Electropolis Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: 68200

Mulhouse 68200 EUR “Le Jardin des épreuves” est un jeu d’évasion grandeur nature qui se déroule dans les quatre pavillons du Jardin des énergies, mis en scène pour l’occasion autour d’Halloween. Tour à tour, d’étranges personnages proposent des défis captivants, parfois effrayants aux visiteurs. Le but du jeu est de relever tous les défis grâce à une série d’indices autour de l’électricité, pour sortir du Jardin des énergies.

Lors de la dernière étape, des légendes autour de phénomènes étranges perçus au musée sont racontées aux participants.

+33 3 89 32 48 50

