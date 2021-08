Marennes-Hiers-Brouage Clos de la Halle aux vivres Charente-Maritime, Marennes-Hiers-Brouage Jeu d’évasion grandeur nature : Brouage Intra-Muros Clos de la Halle aux vivres Marennes-Hiers-Brouage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Participez à un jeu d’évasion grandeur nature : des énigmes faisant appel aux cinq sens et des indices gravés (graffiti) seront dissimulés aux quatre coins de la place forte. Immersion en 1628 grâce à un scénario et à la présence de personnages passeurs d’histoires, de cartes et d’intrigues. Objectif : faire découvrir le site tout en y dénichant des indices. Avec la participation de l’association Brouage en Costumes Passion.

Gratuit. Sur inscription. Départs :15h.

Clos de la Halle aux vivres 1 rue du port, 17320 Marennes-Hiers-Brouage Marennes-Hiers-Brouage Hiers-Brouage Charente-Maritime

