Nuit des musées Jeu d’évasion familial au musée Barbey d’Aurevilly Musée Barbey d’Aurevilly Samedi 14 mai, 20h00, 21h30 Sur inscription au 06 31 66 15 93 jusqu’au vendredi 13 avril à 14h (places limitées à 8 personnes)

Jeu d’évasion familial

Louise Read vient de terminer la préparation d’une grande exposition parisienne sur Barbey d’Aurevilly. Elle est venue à St-Sauveur-le-Vicomte, dans la maison natale de l’auteur, superviser la préparation des malles qui doivent partir pour Paris dans la nuit. L’ambiance est à la fête. Impatiente, elle ne résiste pas à dévoiler aux visiteurs présents l’objet clé de l’exposition, jamais montré jusqu’à maintenant : le cachet d’Onyx. En ouvrant le coffret, l’objet a disparu… A la place, un roman du même nom. Accusés de vol, les visiteurs ont 45 minutes pour prouver leur innocence et retrouver l’objet.

Le musée, aménagé dans la demeure familiale de l’écrivain, abrite de nombreux portraits et caricatures, un grand nombre de lettres autographes, manuscrits et éditions illustrées de ses œuvres littéraires, ainsi que ses effets personnels et vêtements de dandy flamboyant.

On registration on 06 31 66 15 93 until Friday 13 April at 2pm (places limited to 8 people) Saturday 14 May, 20:00, 21:30

The museum, done up in the family house of the writer, shelters numerous portraits and caricatures, a large number of autographic letters, handwritten and publishing(editions) illustrated with its literary works, as well as its personal belongings and clothes of flamboyant dandy.

Louise Read acaba de terminar la preparación de una gran exposición parisina sobre Barbey d’Aurevilly. Ella vino a St-Sauveur-le-Vicomte, en la casa natal del autor, supervisar la preparación de los baúles que deben partir a París en la noche. El ambiente está en la fiesta. Impaciente, no se resiste a revelar a los visitantes presentes el objeto clave de la exposición, nunca mostrado hasta ahora: el sello de Onyx. Al abrir la caja, el objeto desapareció… en su lugar, una novela del mismo nombre. Acusados de robo, los visitantes tienen 45 minutos para probar su inocencia y encontrar el objeto.

Inscripción al 06 31 66 15 93 hasta el viernes 13 de abril a las 14h (plazas limitadas a 8 personas) Sábado 14 mayo, 20:00, 21:30

64 rue Bottin Desylles, 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte Normandie