Jeu d'évasion familial au musée Barbey d'Aurevilly
Musée Barbey d'Aurevilly
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Manche

le samedi 14 mai

Louise Read vient de terminer la préparation d’une grande exposition parisienne sur Barbey d’Aurevilly. Elle est venue à St-Sauveur-le-Vicomte, dans la maison natale de l’auteur, superviser la préparation des malles qui doivent partir pour Paris dans la nuit. L’ambiance est à la fête. Impatiente, elle ne résiste pas à dévoiler aux visiteurs présents l’objet clé de l’exposition, jamais montré jusqu’à maintenant : le cachet d’Onyx. En ouvrant le coffret, l’objet a disparu… A la place, un roman du même nom. Accusés de vol, les visiteurs ont 45 minutes pour prouver leur innocence et retrouver l’objet.

Sur inscription au 06 31 66 15 93 jusqu’au vendredi 13 avril à 14h (places limitées à 8 personnes)

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:30:00

