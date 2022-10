Jeu d’évasion « Escape au Hac » Le Quiou Le Quiou Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Le Quiou Pour la seconde fois, un escape game va avoir lieu au Château de Hac, classé monument historique et privé, en Côtes d’Armor. Le scénario de ce premier escape game plongera les joueurs au XVème siècle dans une des chambres de la Suite Hingant, habituellement fermée au public. Il faudra que les joueurs fassent appel à leurs capacités de déduction et à leur esprit d’équipe pour résoudre l’énigme. Les enfants peuvent participer à ce jeu, accompagné d’un adulte.

« À la fin du XVe siècle, un complot se trame au sein du Château de Hac! Il vise Gilles de Bretagne, frère du duc François Ier de Bretagne. Cependant il reste un espoir ! Les joueurs devront déjouer les énigmes et parcourir la chambre où ils sont enfermés pour tenter de trouver des informations sur ce complot avant que le propriétaire du château, Jean Hingant, chambellan du duc, ne les surprenne. Mais attention ! Dans 60 minutes, Jean Hingant revient de sa promenade dans les jardins galants et risque de surprendre les joueurs dans sa suite ! » 4 à 8 personnes par équipe

Uniquement sur réservation à partir du 1er octobre 2022 sur le site internet du Château de Hac Tarifs :

– Equipe de 4 à 5 joueurs : 25 € par personne

– Equipe de 6 à 7 joueurs : 23 € par personne

– Equipe de 8 joueurs : 20 € par personne Conditions d’accès :

– Groupe de 8 personnes maximum,

– Les mineurs doivent impérativement être accompagnés,

– Enigmes accessibles à partir de 10 ans,

– Les enfants de moins de 10 ans sont acceptés, dans la limite de 2 par groupe,

– Une pièce d’identité est exigée pour la sécurité contact@chateaudehac.fr +33 2 96 88 17 90 http://www.chateaudehac.fr/ Le Quiou

