Jeu des proverbes francophones (en ligne) Université de la Réunion, 13 mars 2021-13 mars 2021, Saint-Denis.

du samedi 13 mars au dimanche 21 mars à Université de la Réunion

« Au lieu de te perdre dans le regard de l’autre, essaie de t’y retrouver » (proverbe du Gabon).

La 26ème édition de la semaine de la langue française et de la francophonie est placée sous le thème du « bol d’air ».

Pour t’envoler, virtuellement, vers ces contrées à la fois familières et éloignées, la Direction des Relations Internationales de l’Université de la Réunion t’invite à participer, en ligne, à son « quiz des proverbes et dictons francophones ». Un petit jeu de 2 à 3 minutes pour s’amuser, mais aussi pour gagner en sagesse et en apprendre davantage sur cette grande communauté de 300 millions de locuteurs de la langue française, répartis dans 88 pays à travers le monde.

L’Université de la Réunion est fière de compter cette année une communauté de 671 étudiants venus de tout l’espace francophone. C’est le moment où jamais de célébrer tous ces étudiants qui nous viennent d’Algérie, de la Belgique, du Bénin, du Cameroun, des Comores, du Congo, de Djibouti, d’Ethiopie, du Gabon, de la Guinée, du Liban, du Luxembourg, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de l’Ile Maurice, du Niger, du Québec, du Sénégal et de la Suisse. Bonne fête de la francophonie !

Le jeu est ouvert à tous sur le lien : [https://qruiz.net/Q/?i8GwEu](https://qruiz.net/Q/?i8GwEu)

Le « jeu des proverbes et dictons francophones » est un petit quiz en ligne de 2 à 3 minutes pour s’amuser, mais aussi pour gagner en sagesse et en apprendre davantage sur la communauté francophone.

