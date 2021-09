Mackwiller Vestiges de la villa romaine Bas-Rhin, Mackwiller Jeu d’enquête, visite et rencontre à Mackwiller Vestiges de la villa romaine Mackwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

le dimanche 19 septembre à 14:00

### Archéologie Alsace, la Collectivité européenne d’Alsace, la SRAAB et la commune de Mackwiller organisent un après-midi de découverte autour du patrimoine bâti de la commune. **Au programme :** * **Lancement du jeu “Les archives perdues de Mackwiller”** Une enquête géolocalisée qui transformera les vestiges antiques de Mackwiller en un terrain de jeu sur smartphone ! _Début de la mission devant la Mairie ; à partir de 8 ans ; Prod. Atlantide, Atelier Pandore et Archéologie Alsace._ * **Visite du temple protestant** Visite guidée par Nadège Gasc, responsable de l’unité Patrimoine bâti (CeA) _À 14h, 15h, 16h et 17h._ * **Présentation archéologique du site antique** Présentation par Pascal Flotté, archéologue spécialiste de l’Antiquité (Archéologie Alsace) et projection de films des fouilles menées par Jean-Jacques Hatt dans les années 1950. _À 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30._ * **Dégustation de recettes antiques** Recettes préparées par la Société de recherche archéologique d’Alsace-Bossue.

Gratuit. Entrée libre. Détail du programme dans la description longue. Pour le jeu sur smartphone : venir avec un smartphone chargé, application à télécharger : Atlantide (Jeux d’enquête historique).

