[Jeu d'enquête] Vague Meurtrière Dieppe, 23 avril 2022

2022-04-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-23 15:00:00 15:00:00

Dieppe Seine-Maritime Dieppe

Un meurtre a été commis dans la cité dieppoise ! La Duchesse de Berry s’est-elle vraiment noyée ? Endossez l’imperméable d’un inspecteur en herbe et partez pour une véritable enquête policière sur les traces de différents suspects…

Parcourez la ville et partez à la rencontre d’une dizaine de protagonistes à interroger… De l’architecte des Bains de Mer à l’abbé Cocher, en passant par une dentellière et une institutrice, une galerie de personnages hauts en couleurs qui ont tous l’air plus innocents les uns que les autres !

Curiosité, échanges au sein des équipes, amusement, passion, adrénaline, imagination… cette activité, riche en partage, sera créatrice de nombreuses émotions, mais également de souvenirs inoubliables.

Départs toutes les 15 minutes à partir de 14h · Durée 1h30/2h

Jeu conseillé à partir de 12 ans · Equipes de 6 personnes maxi

Réservation obligatoire sur https://bit.ly/VagueMeurtriere

contact@dieppetourisme.com +33 2 32 14 40 60

