2022-12-28 – 2022-12-28 102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais Souchez Participez en famille à notre nouvelle enquête au cœur du Centre d’histoire : relevez les défis lancés par notre maître du jeu et partez à la recherche d’indices pour retrouver et identifier un mystérieux poilu…

Réflexion, observation et mémoire sont vos meilleures alliées pour résoudre l’énigme.

Un jeu d'enquête inédit pour découvrir le quotidien des soldats français pendant la Première Guerre mondiale et comprendre l'Histoire en s'amusant.

