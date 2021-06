Jeu d’enquête, Mystères & Sortilèges Centre-ville, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Orléans.

Jeu d’enquête, Mystères & Sortilèges

Centre-ville, le dimanche 18 juillet à 13:30

L’univers des sorciers envahit les rues du centre-ville de Orléans. ✅ Cette année, les cinq plus grandes écoles du monde magique se réunissent à Dragastel lors d’une grande cérémonie. ? Mais rien ne se passe comme prévu, les directeurs des 5 écoles se font capturés et les boucliers protégeant les écoles sont menacés ! ? Les sorciers, en petit groupe de 3 à 5 joueurs maximum doivent agir au plus vite pour découvrir qui est à l’origine de tout cela ! ? Choisissez votre maison, parcourez les rues de votre ville pour résoudre l’enquête et sauver les écoles avant qu’il ne soit trop tard. ⏳ Rapportez un maximum de points pour votre maison et faites-la triompher ! ? Défis à relever, enquête, jeux et quêtes annexes, seuls les meilleurs sorciers pourront tout accomplir… ? _______________________ ⚠ Inscription obligatoire sur notre site internet ⚠ ℹ Découvrez en exclusivité sur notre site le « kit du sorcier » qui contient un stylo, un bloc note et un sac aux couleurs du jeu. Attention, il n’est disponible qu’en quantité limitée et seulement lors de l’inscription. Retrouvez toutes les dernières informations sur nos réseaux : – Facebook : [https://www.facebook.com/221banimations](https://www.facebook.com/221banimations) – Instagram :[https://www.instagram.com/221banimations/?hl=fr](https://www.instagram.com/221banimations/?hl=fr)

Sorciers, Sorcières, L’heure est grave les directeurs des écoles de magie ont disparu, nous avons besoin de vous pour les retrouver ! Retrouvez nous le dimanche 18 juillet à 13h30 à Orléans.

