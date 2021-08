Dole Dole 39100, Dole Jeu d’enquête – Mystères et Sortilèges Dole Dole Catégories d’évènement: 39100

Dole

Jeu d’enquête – Mystères et Sortilèges Dole, 4 septembre 2021, Dole. Jeu d’enquête – Mystères et Sortilèges 2021-09-04 13:30:00 – 2021-09-04 17:30:00

Dole 39100 12.5 12.5 EUR L’univers des sorciers envahit les rues du centre-ville de Dole.

Le monde des sorciers vous tend les bras en bas de chez vous !

Cette année, l’école de magie accueille le prestigieux Salon des Inventions Magiques.

Tous les sorciers sont impatients de découvrir les résultats du Grand Concours de Inventeurs.

Le jury s’est retiré pour délibérer mais rien ne va se passer comme prévu.

Choisissez votre maison et parcourez les rues de votre ville pour mener l’enquête.

L’issue du concours et la victoire de votre maison dépendent de vous.

Agilité, réflexion, rapidité, seuls les meilleurs sorciers pourront tout accomplir ! De 13h30 à 18h

De 13h30 à 18h

Sur réservation : Mystères & Sortilèges 5 | DOLE | 04/09/2021 Tarifs :

16,50€ pour les + de 16 ans

