Jeu d’enquête / Monstres au château Château de Maisons Maisons-Laffitte Catégories d’évènement: île de France

Maisons-Laffitte

Jeu d’enquête / Monstres au château Château de Maisons, 26 octobre 2022, Maisons-Laffitte. Du mercredi 26 octobre 2022 au samedi 29 octobre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h30 à 16h30

. payant Tarif enfant 6 € Tarif adulte 11 €

Rendez-vous avec les monstres du château de Maisons Échappées de récits fabuleux, de mystérieuses créatures se sont introduites dans le château. Nous comptons sur vous pour que le château retrouve son calme ! Pendant votre visite une animatrice vous raconte ces mythes qui vous aideront à débusquer toutes les créatures de leur cachette ! Une fois l’enquête achevée rendez-vous à l’atelier, pour imaginer et créer votre créature fantastique. Château de Maisons 2 avenue Carnot 78600 Maisons-Laffitte Contact : https://www.chateau-maisons.fr/Actualites/Monstres-au-chateau 0139620149 https://www.facebook.com/chateaumaisons https://www.facebook.com/chateaumaisons https://www.chateau-maisons.fr/Actualites/Monstres-au-chateau

©CMN Création

