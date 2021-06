Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres, Saint-Marc-la-Lande Jeu d’enquête médiévale à la Commanderie des Antonins Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Marc-la-Lande

Jeu d’enquête médiévale à la Commanderie des Antonins Saint-Marc-la-Lande, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Marc-la-Lande. Jeu d’enquête médiévale à la Commanderie des Antonins 2021-07-03 10:00:00 – 2021-07-03 16:00:00

Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres Saint-Marc-la-Lande La Maison du Patrimoine organise un jeu d’enquête le samedi 3 juillet à la Commanderie des Antonins à Saint-Marc-la-Lande.

Chaque équipe participante est invitée à remonter le temps pour aider des moines à élucider un mystère. Cette activité ludique, animée par l’association Qui Que Le Veuille, plongera les joueurs au Moyen-Âge. Pour l’occasion, la Commanderie des Antonins sera privatisée.

Durée de la séance de jeu : 1 heure. Plusieurs séances programmées entre 10h et 16h.

Tarif : 35 € par équipe (de 4 à 6 joueurs par équipe).

Noémie Villeneuve

