Jeu d’enquête : « Lux in tenebris »

Lot Salviac Quatre séances proposées, à raison de trois séances par soir : 18h, 19h ou 20h.

Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque. Pour ados/adultes

Durée : 1h. environ Plongez dans un thriller médiéval dont vous êtes le héros ! En chemin vers la cour de Gaston III de Foix-Béarn, Jehan Froissart et son page (le visiteur) sont surpris par une tempête. Sans coup férir, ils prennent logis pour la nuit. Mais au village, l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé Causas leur offre le gîte, le couvert, et partage son tourment : la veille, deux personnes du village ont été assassinées… Froissart, que sa soif de connaissance perdra un jour, décide de rechercher la vérité. Du bourreau Colas à l’accorte Anna, de Garin de Balun, le troubadour, à Philémon, le tenancier gouailleur, qui se soumettra à la question ? +33 9 67 34 62 43 ©Atelier In8

