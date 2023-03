Jeu d’enquête : larcin(s) au musée Donzère Catégories d’Évènement: Donzère

Drôme

Jeu d'enquête : larcin(s) au musée, 19 avril 2023, Donzère

2023-04-19 15:00:00

Drôme Un cambriolage a eu lieu au musée de Donzère : trois objets précieux ont été dérobés et il faudra enquêter pour les retrouver. L’agence Rabasse est une fois de plus mobilisée pour résoudre cette enquête. Donzère

