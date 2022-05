Jeu d’enquête : La valise disparue de la Joconde

Jeu d’enquête : La valise disparue de la Joconde, 5 juillet 2022, . Jeu d’enquête : La valise disparue de la Joconde

2022-07-05 – 2022-07-05 La valise de la Joconde a disparu ! Elle doit prendre son train pour l’Italie dans 45 minutes et doit absolument la retrouver. Aidez la ! Tout public (les joueurs doivent être lecteurs). Equipes de 5 joueurs.

Places limitées, réservation conseillée – Durée : 45 min La valise de la Joconde a disparu ! Elle doit prendre son train pour l’Italie dans 45 minutes et doit absolument la retrouver. Aidez la ! Tout public (les joueurs doivent être lecteurs). Equipes de 5 joueurs.

Places limitées, réservation conseillée – Durée : 45 min dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville