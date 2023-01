Jeu d’enquête : la Bête de la Garenne Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’Évènement: Drôme

Suze-la-Rousse

Jeu d’enquête : la Bête de la Garenne Suze-la-Rousse, 8 février 2023, Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse. Jeu d’enquête : la Bête de la Garenne Le village Parc de la Garenne Suze-la-Rousse Drôme Parc de la Garenne Le village

2023-02-08 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-08 16:30:00 16:30:00

Parc de la Garenne Le village

Suze-la-Rousse

Drôme Suze-la-Rousse EUR 5 5 La mystérieuse série d’agressions continue. Trois en un mois. Venez percer le mystère de la Bête pour que cela cesse et restaurez la quiétude du Parc de la Garenne ! Dès 12 ans. contact@drome-sud-provence.com +33 4 75 04 07 98 http://www.drome-sud-provence.com/ Parc de la Garenne Le village Suze-la-Rousse

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Suze-la-Rousse Autres Lieu Suze-la-Rousse Adresse Suze-la-Rousse Drôme Parc de la Garenne Le village Ville Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse lieuville Parc de la Garenne Le village Suze-la-Rousse Departement Drôme

Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suze-la-rousse-suze-la-rousse/

Jeu d’enquête : la Bête de la Garenne Suze-la-Rousse 2023-02-08 was last modified: by Jeu d’enquête : la Bête de la Garenne Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 8 février 2023 Drôme Le village Parc de la Garenne Suze-la-Rousse Drôme Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse, Drôme

Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme