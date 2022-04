[Jeu d’enquête grandeur nature] La dernière scène La Riche La Riche Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Riche

[Jeu d’enquête grandeur nature] La dernière scène La Riche, 10 juillet 2022, La Riche. [Jeu d’enquête grandeur nature] La dernière scène La Riche

2022-07-10 10:00:00 – 2022-07-10 19:00:00

La Riche Indre-et-Loire 15 EUR Poussez les portes du monastère et rencontrez d’intrigants personnages qui vous aideront (ou pas) à écarter le terrible danger qui menace la communauté. Saurez-vous l’éviter à temps ?

Réalisé par La Compagnie Sans Lacets.

Sur réservation.

Tout public, à partir de 12 ans Poussez les portes du monastère et rencontrez d’intrigants personnages qui vous aideront (ou pas) à écarter le terrible danger qui menace la communauté. Saurez-vous l’éviter à temps ?

Réalisé par La Compagnie Sans Lacets.

Sur réservation.

Tout public, à partir de 12 ans demeureronsard@departement-touraine.fr +33 2 47 37 32 70 http://www.prieure-ronsard.fr/ Poussez les portes du monastère et rencontrez d’intrigants personnages qui vous aideront (ou pas) à écarter le terrible danger qui menace la communauté. Saurez-vous l’éviter à temps ?

Réalisé par La Compagnie Sans Lacets.

Sur réservation.

Tout public, à partir de 12 ans CD 37

La Riche

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, La Riche Autres Lieu La Riche Adresse Ville La Riche lieuville La Riche Departement Indre-et-Loire

La Riche La Riche Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-riche/

[Jeu d’enquête grandeur nature] La dernière scène La Riche 2022-07-10 was last modified: by [Jeu d’enquête grandeur nature] La dernière scène La Riche La Riche 10 juillet 2022 Indre-et-Loire La Riche

La Riche Indre-et-Loire