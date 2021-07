Pont-Croix Pont-Croix Finistère, Pont-Croix Jeu d’enquête Grandeur Nature – Archéosite de Pont-Croix 1358 Pont-Croix Pont-Croix Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Croix

Jeu d’enquête Grandeur Nature – Archéosite de Pont-Croix 1358 Pont-Croix, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Pont-Croix. Jeu d’enquête Grandeur Nature – Archéosite de Pont-Croix 1358 2021-07-24 – 2021-07-24 archéosite, 1 rue du Finistère, lieu-dit de Lannéon

Pont-Croix Finistère Sur réservation, à partir de 10 ans accompagné d’un adulte. pontcroix1358@gmail.com +33 6 66 73 04 34 http://pont-croix1358.bzh/ Sur réservation, à partir de 10 ans accompagné d’un adulte. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-Croix Étiquettes évènement : Autres Lieu Pont-Croix Adresse archéosite, 1 rue du Finistère, lieu-dit de Lannéon Ville Pont-Croix lieuville 48.04079#-4.4999

Évènements liés