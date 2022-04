Jeu d’enquête en mode escape game Musée de l’homme de néandertal, 14 mai 2022 17:00, La Chapelle-aux-Saints.

Nuit des musées Jeu d’enquête en mode escape game Musée de l’homme de néandertal Samedi 14 mai, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 50€ par groupe (de 4 à 6 personnes). A partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Réservation obligatoire au 05.55.91.18.00 ou directement sur notre site internet www.neandertal-musee.org.

Venez découvrir le monde de l’Archéologie et de la Préhistoire au travers d’un jeu d’enquête en mode escape game. Une autre façon de découvrir le musée.

Jeu d’equête en mode escape game : La disparition du professeur Raines.

Uné équipe de scientifiques a découvert sous le squelette un objet étrange. Cette découverte importante doit être présentée au public, mais le paléoethnologue en charge du dossier a disparu.

Avec ta famille ou tes amis, viens nous aider à résoudre les énigmes. Cette enquête façon escape game, vous fera découvrir les différentes facettes de l’archéologie. On a besoin de vous !

Tarif : 50€/ groupe (de 4 à 6 personnes – à partir de 8 ans).

La réservation est obligatoire au 05.55.91.18.00 ou directement sur notre site internet [www.neandertal-musee.org](http://www.neandertal-musee.org).

Le 3 août 1908, les 3 frères Bouyssonie ont découvert à La Chapelle-aux-Saints le premier squelette presque complet d’un homme de Neandertal et la première sépulture. L’Homme de La Chapelle aux Saints est mondialement connu et demeure une référence historique, archéologique et anthropologique. Outre la visite guidée du musée, des manifestations et animations sont organisées toute l’année pour tout public : expositions, conférences, ateliers ludiques et pédagogiques, salon du livre préhistorique…

http://www.neandertal-musee.org

50€ per group (from 4 to 6 persons). From 8 years. Children must be accompanied by an adult. Reservation required on 05.55.91.18.00 or directly on our website [www.neandertal-musee.org](http://www.neandertal-musee.org). Saturday 14 May, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

On August 3, 1908, the 3 Bouyssonie brothers discovered at La Chapelle-aux-Saints the first almost complete skeleton of a Neanderthal man and the first burial. The Man of La Chapelle aux Saints is known worldwide and remains a historical, archaeological and anthropological reference. Besides the guided tour of the museum, events and activities are organized all year round for all public: exhibitions, conferences, fun and educational workshops, prehistoric book fair…

Juego ecuestre en modo escape game: La desaparición del profesor Raines.

Un equipo de científicos descubrió bajo el esqueleto un objeto extraño. Este importante descubrimiento debe ser presentado al público, pero el paleontólogo encargado del caso ha desaparecido. Ven con tu familia o amigos y ayúdanos a resolver los acertijos. Esta encuesta de escape game, te hará descubrir las diferentes facetas de la arqueología. ¡Te necesitamos!

Precio: 50€/ grupo (de 4 a 6 personas – a partir de 8 años).

La reserva es obligatoria en 05.55.91.18.00 o directamente en nuestra página web www.Neandertal-musee.org.

50€ por grupo (de 4 a 6 personas). A partir de 8 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Reserva obligatoria en 05.55.91.18.00 o directamente en nuestra página web [www.Neandertal-musee.org](http://www.neandertal-musee.org). Sábado 14 mayo, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Sourdoire, La Chapelle-aux-Saints, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine 19120 La Chapelle-aux-Saints Nouvelle-Aquitaine