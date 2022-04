Jeu d’enquête en mode escape game Musée de l’homme de néandertal La Chapelle-aux-Saints Catégories d’évènement: Corrèze

Jeu d’equête en mode escape game : La disparition du professeur Raines. Uné équipe de scientifiques a découvert sous le squelette un objet étrange. Cette découverte importante doit être présentée au public, mais le paléoethnologue en charge du dossier a disparu. Avec ta famille ou tes amis, viens nous aider à résoudre les énigmes. Cette enquête façon escape game, vous fera découvrir les différentes facettes de l’archéologie. On a besoin de vous ! Tarif : 50€/ groupe (de 4 à 6 personnes – à partir de 8 ans). La réservation est obligatoire au 05.55.91.18.00 ou directement sur notre site internet [www.neandertal-musee.org](http://www.neandertal-musee.org).

50€ par groupe (de 4 à 6 personnes). A partir de 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte.

Venez découvrir le monde de l’Archéologie et de la Préhistoire au travers d’un jeu d’enquête en mode escape game. Une autre façon de découvrir le musée. Musée de l’homme de néandertal Sourdoire, La Chapelle-aux-Saints, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine La Chapelle-aux-Saints Corrèze

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T15:00:00;2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:00:00;2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:00:00

