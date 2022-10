Jeu d’enquête en famille / Mystère au château Château de Maisons Maisons-Laffitte Catégories d’évènement: île de France

Maisons-Laffitte

Jeu d’enquête en famille / Mystère au château Château de Maisons, 9 octobre 2022, Maisons-Laffitte. Du dimanche 09 octobre 2022 au dimanche 16 octobre 2022 :

dimanche

de 15h00 à 16h30

. payant Tarif enfant : 10 € Tarif adulte : 14 € Réservation sur www.tickets.monuments-nationaux.fr

Participez au jeu d’enquête du château de Maisons, attention ici les décors parlent ! Une créature mystérieuse rôde dans le château, aidez-nous à l’identifier. Devenez enquêteur pour résoudre les énigmes, relever les défis et déjouer les pièges. Rassurez-vous, vous ne serez pas seuls : au château les décors parlent et d’étranges témoins vous viendront en aide ! Château de Maisons 2 avenue Carnot 78600 Maisons-Laffitte Contact : https://www.chateau-maisons.fr/Actualites/Mystere-au-chateau2 0139620149 catherine.mergalet@monuments-natinaux.fr https://www.facebook.com/chateaumaisons https://www.facebook.com/chateaumaisons https://www.chateau-maisons.fr/Actualites/Mystere-au-chateau2

©C.Mergalet – CMN Décor parlant ?

Détails Catégories d’évènement: île de France, Maisons-Laffitte Autres Lieu Château de Maisons Adresse 2 avenue Carnot Ville Maisons-Laffitte lieuville Château de Maisons Maisons-Laffitte Departement Paris

Château de Maisons Maisons-Laffitte Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maisons-laffitte/

Jeu d’enquête en famille / Mystère au château Château de Maisons 2022-10-09 was last modified: by Jeu d’enquête en famille / Mystère au château Château de Maisons Château de Maisons 9 octobre 2022 Château de Maisons Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte

Maisons-Laffitte Paris