La Chapelle-aux-Saints La Chapelle-aux-Saints Une équipe de scientifiques a découvert sous le squelette un objet étrange. Cette découverte importante doit être présentée au public, mais le paléoethnologue en charge du dossier a disparu.

Avec ta famille ou tes amis, viens nous aider à résoudre les énigmes. Cette enquête façon escape game, vous fera découvrir les différentes facettes e l’archéologie. On a besoin de vous .

Nous vous rappelons que les enfants doivent être obligatoirement accompagnés.

Réservation obligatoire

A partir de 8 ans

Avec l’aide de la Gaillard Académie. La Chapelle-aux-Saints

