Les mardis 12 et 19, et vendredis 15 et 22 avril à 13h, 14h15, 15h30, 16h45

Une malédiction semble frapper les trésors du Muséum national d’histoire naturelle de Paris, ses œuvres se perdent et se dispersent. Le conservateur du musée a trouvé une piste ! Elle se trouve dans le vieil herbier de Jehan Girault…

Tout public, dès 8 ans (les joueurs doivent être lecteurs). Places limitées, réservation conseillée – Durée : 45 mn – GRATUIT

lavirgule@villedemorlaix.org +33 2 98 19 19 09 http://www.ville.morlaix.fr/Actualites/actualites/La-Virgule

