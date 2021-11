Cusset Cusset Allier, Cusset Jeu d’enquête│Les aventures du Pr. Arebourre et l’étrange vol du Marché de Noël Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Jeu d’enquête│Les aventures du Pr. Arebourre et l’étrange vol du Marché de Noël Cusset, 18 décembre 2021, Cusset. Jeu d’enquête│Les aventures du Pr. Arebourre et l’étrange vol du Marché de Noël Cusset

2021-12-18 – 2021-12-18

Cusset Allier Cusset Vous aimez les énigmes et les challenges en famille ? Alors, pourquoi ne pas venir en aide au professeur Arebourre, souvent appelé par la police pour arrêter des voleurs. Et à Cusset, justement, un vol vient d’être commis en centre-ville… roman.chartier@ville-cusset.fr +33 4 70 30 95 00 https://www.ville-cusset.com/ Cusset

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Autres Lieu Cusset Adresse Ville Cusset lieuville Cusset